Mandas Juve si allontana il portiere greco dai bianconeri | quel club di Serie A è al lavoro per uno scambio con la Lazio

La Juventus sta valutando nuove strategie di mercato e si sta allontanando dal portiere greco Mandas. Secondo fonti di settore, il club bianconero sarebbe al lavoro per un possibile scambio con la Lazio, nell'ambito di una riorganizzazione della rosa. Queste decisioni riflettono un cambio di rotta nella gestione delle future sezioni tecniche e di mercato, con attenzione a soluzioni che possano migliorare l’equilibrio complessivo della squadra.

Mandas Juve, i bianconeri non sembrano più intenzionati a puntare sul greco. Per il portiere possibile un trasferimento al Torino. Il mercato invernale del 2026 si accende con un intreccio che potrebbe ridisegnare le gerarchie tra i pali in Serie A. Al centro delle cronache c'è il nome di Chr?stos Mandas, il cui futuro sembra essere legato a un doppio filo con Torino, sponda bianconera. L'ipotesi Juve sta perdendo quota come tassello fondamentale di un mosaico più ampio che coinvolge Lazio, Juventus e Genoa. La trattativa ruotava attorno alla volontà di Mattia Perin di ritrovare una maglia da titolare fissa. Mandas, Perin e Leali: il valzer dei portieri. Il greco resta o va? Le ultime; Mercato Lazio, scambio Mandas-Leali: c'è l'ok di Sarri. Ma la Juve…; Juve, Di Gregorio può salutare a giugno, Provedel e Falcone fra i papabili sostituti. Mandas, non solo Juve: il Torino entra in corsa per il portiere della Lazio - Non è soltanto la Juventus a guardare con interesse a Christos Mandas: anche il Torino sta seguendo con attenzione la situazione del portiere della Lazio.

Mandas fantasma, vuole lasciare la Lazio. Ma Sarri ha bloccato lo scambio con Leali - Un altro giocatore uscito ridimensionato dalla Lazio, da una stagione all'altra, è Christos Mandas. tuttomercatoweb.com

Contatti Torino-Lazio per lo scambio di portieri tra Israel e Mandas - Prosegue il dialogo di mercato tra Lazio e Torino, con i due club impegnati a valutare un possibile incrocio tra i pali. tuttojuve.com

Mandas ritiene completata la sua esperienza alla Lazio, ha aperto completamente alla Juventus, il cartellino ha un costo (almeno 15 milioni) e serve un investimento. La Juve per Mandas ci riproverebbe eventualmente nei prossimi mesi. Guendouzi non ha ch - facebook.com facebook

Il #Genoa di De Rossi cerca un portiere: Mandas e Perin in lista, ma Lazio e Juve... x.com

