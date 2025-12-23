Supercoppa Italiana i dati dello share sono da horror | calo evidente rispetto al 2024!
La finale della Supercoppa Italiana 2025, vinta dal Napoli grazie alla doppietta di David Neres contro il Bologna, ha visto un calo significativo degli ascolti televisivi. Mediaset ha scelto di spostare le gare su Italia 1, privilegiando ‘ La Ruota della Fortuna ‘ su Canale 5, con un impatto evidente sui numeri. La sfida, disputata nella città di Riyadh in Arabia Saudita, ha registrato numeri molto inferiori rispetto alle edizioni passate, segnando il peggior dato dal 2009. Supercoppa italiana 2025: Napoli vince, ma gli ascolti crollano. La 38esima edizione della Supercoppa Italiana ha visto una netta flessione degli ascolti televisivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Omicidi in calo rispetto al 2024
Leggi anche: Taekwondo: bella l’Italia vista agli Europei U21, miglioramento evidente rispetto al 2024. E siamo ancora all’inizio
SEGNALAZIONI DATI AUDITEL DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2025; Pagelle ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 (21.8%) batte la finale del Grande Fratello (14.3%), la Supercoppa Italiana si...; Ascolti tv, fra La ruota e Affari tuoi il calcio della Supercoppa italiana fa da terzo incomodo. Senza rivali la finale di The Voice Senior; Pagelle ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 (21.8%) batte la finale del Grande Fratello (14.3%), la Supercoppa Italiana si....
Ascolti tv ieri lunedì 22 dicembre chi ha vinto tra Love Again, Io sono Farah, Supercoppa, Porro e Augias - Ascolti tv lunedì 22 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Love Again contro Io sono Farah, Supercoppa italiana, Porro e Augias ... virgilio.it
Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino - In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io sono Farah (12,8%), Porro si gode l’assenza di Giletti: tutti i dati Auditel ... libero.it
Love Again vince di un punto contro Io sono Farah, mentre la Supercoppa Italiana arriva al 19,7% di share. I dati Auditel del 22 dicembre 2025 - Le reti ammiraglia restano appaiate con Love Again e Io sono Farah, mentre Gerry Scotti svetta nel preserale. msn.com
Il Napoli vince la Supercoppa Italiana trascinato da un super Neres, autore di una splendida doppietta Dopo la sconfitta in campionato, la vendetta di Conte è arrivata. #SupercoppaItaliana #Fantacalcio - facebook.com facebook
Complimenti al @sscnapoli per la vittoria della Supercoppa italiana! #SSCNapoli #TicketOne x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.