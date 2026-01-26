Malattie infettive due anni fa alto consumo di antibiotici | oggi trend invertito

Due anni fa si registrava un elevato consumo di antibiotici, mentre oggi si osserva un trend in calo. Questo cambiamento riflette il raggiungimento di obiettivi importanti e un miglioramento nella gestione delle malattie infettive. La crescita della professionalità e la collaborazione tra operatori sanitari sono fondamentali per affrontare le sfide cliniche e di sanità pubblica, garantendo risposte più appropriate e efficaci.

Obiettivi raggiunti e altri sempre più vicini, una squadra che cresce in professionalità, adeguatezza delle risposte e spirito di collaborazione; sfide cliniche e di sanità pubblica sempre più complesse, a cui rispondere con appropriatezza delle cure e prevenzione. Non sono ancora due le candeline che Filippo Trapani spegne come direttore di Malattie infettive, ma è già significativo il lavoro svolto dentro e fuori da un reparto che è diventato sempre più strategico per la sanità pubblica. Classe 1981, formatosi all’Università di Bologna, il professionista ha maturato la propria esperienza al Policlinico Sant’Orsola e all’Istituto di Montecatone, confrontandosi con contesti ad alta complessità clinica: dalla gestione dei pazienti critici alle infezioni da batteri multiresistenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ospedale di Bergamo, Crippa nuovo direttore delle Malattie infettiveFulvio Crippa è stato nominato nuovo direttore delle Malattie infettive all'Ospedale di Bergamo, presso l'Asst Papa Giovanni XXIII.

