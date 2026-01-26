Il mondo dello spettacolo italiano si trova a dover affrontare un momento di grande dolore con la recente scomparsa di Bruno Gagliano, noto come KastaDiva. La notizia, annunciata da Vladimir Luxuria ed Eva Grimaldi, ha suscitato grande cordoglio. La sua perdita rappresenta un vuoto nel panorama culturale e artistico italiano, lasciando un ricordo di talento e sensibilità.

Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo: la mattina del 24 gennaio è stato trovato morto a Roma Bruno Gagliano, conosciuto come KastaDiva. La notizia si è diffusa rapidamente, con numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia e alle persone a lui legate. Tra i volti noti che hanno ricordato l’artista anche Vladimir Luxuria ed Eva Grimaldi. Secondo quanto ricostruito, il corpo è stato rinvenuto nella zona del Colle Salario, dove viveva, dopo una caduta dalla finestra del suo appartamento situato al nono piano. La scoperta è stata fatta da una residente dello stesso stabile, che avrebbe notato il corpo senza vita sul balcone del secondo piano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nello spettacolo italiano, l’annuncio di Vladimir Luxuria e Eva Grimaldi pieno di dolore: trovata morta così

Lutto nello spettacolo, il cordoglio di Vladimir Luxuria e Eva Grimaldi: chi era KastadivaUn grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo: nella mattina del 24 gennaio è stato trovato senza vita Kastadiva, figura nota nel panorama artistico e notturno romano.

Leggi anche: Grave lutto per il governatore italiano, appena eletto: l’annuncio pieno di dolore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: È morto Valentino, dalla politica allo spettacolo i messaggi di cordoglio; Tony Dallara, morto il cantante di Come Prima e Romantica: aveva 89 anni; Pallavolo in lutto per la morte di Luciano Gaspari, figura di spicco del movimento arbitrale italiano e internazionale; Addio. Spettacolo italiano in lutto, se na va un punto di riferimento per tutti.

Cinema in lutto, è morto l’attore Carlo CecchiAddio a Carlo Cecchi, icona del teatro e cinema italiano. Scopri la sua carriera straordinaria e l'impatto culturale che ha lasciato nel mondo dello spettac ... bigodino.it

Lutto per Stefano De Martino, è deceduto il papà (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu

Lutto nello spettacolo italiano, l'annuncio di Vladimir Luxuria e Eva Grimaldi pieno di dolore: trovata morta così - facebook.com facebook

Ci sentiamo alle 18 su Rai Radio 1. Il rosso e il nero, ospite di Francesco Storace e Vladimir Luxuria. x.com