Grave lutto per il governatore italiano appena eletto | l’annuncio pieno di dolore 

Certe notti segnano per sempre. Certe notti, mentre il destino ti regala la più grande delle vittorie, la vita ti presenta il conto più amaro. È successo proprio così, e dietro le luci della ribalta c'è un dolore che nessuno avrebbe mai voluto raccontare. Nel turbinio delle elezioni regionali, mentre tutti festeggiavano il nuovo governatore del Veneto, Alberto Stefani, lui aveva lo sguardo altrove. Il suo pensiero era rivolto a chi, fino all'ultimo, lo aveva sostenuto con affetto e discrezione. Stefani, appena eletto, ha scelto di condividere sui social un messaggio che ha toccato il cuore di migliaia di persone: parole piene di gratitudine e malinconia dedicate alla nonna Paola, scomparsa proprio nei giorni decisivi della sua ascesa.