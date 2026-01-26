Luciano Centini il cielo nel cuore di Arezzo

Luciano Centini è una figura discreta ma significativa per Arezzo. Con il suo impegno e la sua presenza silenziosa, ha contribuito a plasmare il tessuto sociale e culturale della città. La sua azione, fatta di passione e dedizione, rappresenta un esempio di impegno civile, senza bisogno di protagonismo. In questa breve introduzione, si vuole riconoscere il valore di chi, con modestia, lascia un segno positivo nel proprio contesto.

Ci sono uomini che non cercano riflettori, ma che riescono comunque a illuminare il cammino di una città. Luciano Centini è stato uno di questi. Un nome che ad Arezzo è legato al cielo, ma anche alla terra, alle istituzioni, alla memoria collettiva. Pilota, istruttore, presidente dell'Aero Club di Arezzo – che dal 1989 porta orgogliosamente il suo nome – Centini ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l'aviazione aretina e per generazioni di appassionati del volo. Il suo impegno, la sua competenza e il suo stile hanno contribuito a far crescere non solo una struttura, ma una vera comunità.

