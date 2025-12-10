FOTO-VIDEO | Il passaggio della fiamma olimpica nel cuore di Arezzo

Il passaggio della fiamma olimpica ad Arezzo ha coinvolto numerosi cittadini, che hanno assistito con entusiasmo al corteo tra le principali vie della città. Da viale Giotto a via Fiorentina, passando per Corso Italia e piazza Grande, l'evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione e festa per gli aretini.

Dalla partenza di viale Giotto fino all'arrivo in via Fiorentina, passando per Corso Italia, piazza Grande, piazza San Francesco, piazza Guido Monaco e via Petrarca, migliaia di aretini hanno salutato il passaggio della fiamma olimpica.Un'attesa durata 20 anniNella giornata di oggi, mercoledì 10. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Mattarella accende Braciere olimpico - Zazoom Social News

Milano-Cortina sarà Jasmine Paolini a portare la fiamma olimpica fino in Italia | l’ultima frazione della staffetta e perché è stata scelta la tennista - Zazoom Social News

La fiamma olimpica fa tappa tra Santa Maria e Assisi: percorso nel segno della Marcia della Pace (foto e video) - La fiamma olimpica 2026 in Umbria fa tappa tra Santa Maria e Assisi: percorso nel segno della Marcia della Pace (foto e video) ... Lo riporta assisinews.it

Il passaggio della fiamma olimpica all'Eur, Roma - La partenza del fuoco sacro dalla Capitale, laghetto dell'Eur, per arrivare a Viterbo dopo aver attraversato l'Appia Antica, Ostia, Tivoli, Civitavecchia e Tarquinia ... Segnala msn.com

TGR Rai Toscana. . La fiamma di Milano Cortina fa tappa in Toscana: da Arezzo a Siena. Amarezza all’Abetone per il mancato passaggio e l’assenza di un tributo a Zeno Colò, unico azzurro capace di vincere l'oro nella discesa libera. Federico Monechi Vai su Facebook

La fiamma olimpica fa tappa a Spoleto e Foligno: la cerimonia del passaggio e i tedofori Vai su X