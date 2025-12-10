FOTO-VIDEO | Il passaggio della fiamma olimpica nel cuore di Arezzo

Arezzonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio della fiamma olimpica ad Arezzo ha coinvolto numerosi cittadini, che hanno assistito con entusiasmo al corteo tra le principali vie della città. Da viale Giotto a via Fiorentina, passando per Corso Italia e piazza Grande, l'evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione e festa per gli aretini.

Dalla partenza di viale Giotto fino all'arrivo in via Fiorentina, passando per Corso Italia, piazza Grande, piazza San Francesco, piazza Guido Monaco e via Petrarca, migliaia di aretini hanno salutato il passaggio della fiamma olimpica.Un'attesa durata 20 anniNella giornata di oggi, mercoledì 10. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Mattarella accende Braciere olimpico - Zazoom Social News

Milano-Cortina sarà Jasmine Paolini a portare la fiamma olimpica fino in Italia | l’ultima frazione della staffetta e perché è stata scelta la tennista - Zazoom Social News

foto video passaggio fiammaLa fiamma olimpica fa tappa tra Santa Maria e Assisi: percorso nel segno della Marcia della Pace (foto e video) - La fiamma olimpica 2026 in Umbria fa tappa tra Santa Maria e Assisi: percorso nel segno della Marcia della Pace (foto e video) ... Lo riporta assisinews.it

foto video passaggio fiammaIl passaggio della fiamma olimpica all'Eur, Roma - La partenza del fuoco sacro dalla Capitale, laghetto dell'Eur, per arrivare a Viterbo dopo aver attraversato l'Appia Antica, Ostia, Tivoli, Civitavecchia e Tarquinia ... Segnala msn.com