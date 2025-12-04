Bracconaggio sul lago | sequestrati 120 pesci durante la riproduzione

Leccotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione del nucleo ittico venatorio della provincia di Lecco ha portato al sequestro di 120 pesci, prevalentemente coregoni, pescati illegalmente durante il periodo di riproduzione. I due pescatori sono stati sorpresi a Perledo, davanti al Bau Bau Beach, mentre praticavano attività di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

bracconaggio sul lago sequestrati 120 pesci durante la riproduzione

© Leccotoday.it - Bracconaggio sul lago: sequestrati 120 pesci durante la riproduzione

Contenuti che potrebbero interessarti

bracconaggio lago sequestrati 120Bracconaggio sul lago: sequestrati 120 pesci durante la riproduzione - L'intervento della polizia provinciale a Perledo ha portato al fermo di due pescatori professionisti. Secondo leccotoday.it

Bracconaggio, 67 persone denunciate: sequestrati oltre 900 uccelli abbattuti - I Carabinieri Forestali sono scesi in campo per garantire la tutela delle specie di avifauna costrette a migrare da aree che diventano inospitali, per la riduzione di cibo e risorse disponibili, verso ... Segnala brescia.corriere.it

Bracconaggio, giro di vite nel Bresciano: 67 denunciati e oltre 500 dispositivi di cattura sequestrati - I numeri parziali che riguardano le settimane che arrivano fino al 15 ottobre 2025, poste in essere in provincia di Brescia dai Nuclei Carabinieri Forestali del Gruppo di Brescia rinforzati dal ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bracconaggio Lago Sequestrati 120