Bracconaggio sul lago | sequestrati 120 pesci durante la riproduzione
Un'operazione del nucleo ittico venatorio della provincia di Lecco ha portato al sequestro di 120 pesci, prevalentemente coregoni, pescati illegalmente durante il periodo di riproduzione. I due pescatori sono stati sorpresi a Perledo, davanti al Bau Bau Beach, mentre praticavano attività di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
