L’Italia taglia le bollette l’Ue dice no

L’Italia ha adottato una misura per ridurre i costi dell’energia per le imprese, introducendo un intervento di calmierazione dei prezzi dell’elettricità. Tuttavia, l’Unione Europea ha espresso riserve, ritenendo questa iniziativa incompatibile con le norme comunitarie, e propone alternative che favoriscano investimenti nelle energie rinnovabili. La disputa evidenzia le diverse strategie tra livello nazionale e comunitario per affrontare il problema dei costi energetici.

Bruxelles contro la misura per calmierare i prezzi dell'elettricità alle aziende in cambio di investimenti in rinnovabili. Per la Commissione sono aiuti di Stato. Bruxelles impone scadenze stringenti per attuare la transizione energetica ma al tempo stesso se un Paese riesce a dare alle proprie imprese forniture di energia elettrica a prezzi calmierati, ecco che si mette di traverso. È quanto è accaduto all'Italia che con lo strumento dell'Energy Release puntava a proteggere le aziende a forte consumo di energia elettrica, come la siderurgia, la carta, il vetro, la chimica, dalla volatilità dei prezzi di mercato e al tempo stesso incentivare la realizzazione di impianti green.

