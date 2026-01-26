Analisi della partita Cardiff-Barnsley, martedì 27 gennaio 2026 alle 20:45. Esaminiamo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando la posizione di vertice del Cardiff City in League One e la serie positiva di sette incontri senza sconfitte. Un confronto importante per entrambe le squadre, con il Cardiff che punta a consolidare il primato, mentre il Barnsley cerca punti utili per la classifica.

Il Cardiff City, capolista della classifica di League One con dieci punti di margine sul terzo posto, e dunque ben avviato verso la promozione diretta, cercherà di prolungare la sua serie di sette partite senza sconfitte quando martedì sera affronterà il Barnsley. I Bluebirds infatti hanno vinto quattro volte e pareggiato tre elle ultime sette, dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cardiff-Barnsley (martedì 27 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Lincoln City-Bradford City (martedì 27 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiMartedì 27 gennaio 2026 alle ore 20:45 si sfideranno Lincoln City e Bradford City, due club impegnati nella corsa alla promozione in Championship.

Liverpool-Barnsley (FA Cup, 12-01-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl 12 gennaio 2026 alle ore 20:45 si affrontano Liverpool e Barnsley, incontri valido per la FA Cup.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Soltanto quattro partite giocate su dodici, tra rinvii per la FA Cup e il gelo. Attualmente solo l’Huddersfield ha giocato tutte le partite in programma. Il povero Barnsley ne deve recuperare invece ben cinque; situazione non piacevole, come ricordiamo dall’esperi - facebook.com facebook