Lesioni minacce e danneggiamenti | 33enne finisce in manette

Un uomo di 33 anni di Atripalda è stato arrestato dai Carabinieri locale in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’intervento si è reso necessario a seguito di segnalazioni relative a comportamenti violenti, minacce e danneggiamenti. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e tutela del territorio svolte dalle forze dell’ordine, volte a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legge.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato un 33enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Il provvedimento restrittivo, al fine di espiare la pena di condanna a 4 anni e 2 mesi, è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per i reati di "lesioni", "minacce" e "danneggiamento". Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

