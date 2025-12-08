Molestie nel supermercato e danneggiamenti in strada | finisce in manette dopo aver opposto resistenza
In evidente stato di alterazione, ha molestato i lavoratori e i clienti di un supermercato, per poi spostarsi in strada, lanciando per aria una bicicletta e rovesciando un cassonetto. Per l'uomo è scattato l'arresto. Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al canaleTutto ha avuto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
