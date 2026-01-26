Lecce il pareggio contro la Lazio alimenta le speranze di permanenza in Serie A | l’analisi

Il pareggio tra Lecce e Lazio rappresenta un punto di svolta nella corsa alla salvezza del club salentino. Nonostante le difficoltà offensive e il tabù della prima vittoria casalinga del 2024, il risultato offre segnali di speranza e spunti di riflessione sull’andamento stagionale. Analizziamo i principali aspetti di questa sfida, valutando le implicazioni e le prospettive future per il Lecce in Serie A.

Dopo quattro sconfitte consecutive, i salentini portano a casa un punto: 0-0 il risultato al Via del mare contro i biancocelesti.

