Lo Spezia, dopo due sconfitte consecutive, torna a conquistare i tre punti grazie a una vittoria di misura. La partita, caratterizzata da impegno e determinazione, dimostra la volontà della squadra di risollevarsi e alimentare le speranze di miglioramento in classifica. Un risultato importante, ottenuto con sacrificio e concentrazione, che rafforza la fiducia nel percorso di crescita del club.

Dopo due sconfitte consecutive, lo Spezia torna a vincere. Un’altra vittoria di misura, sudata e sofferta, ma voluta e ottenuta lasciando sul campo tutto il possibile. È uno Spezia coriaceo, in formato Picco, che non si piega neppure a un doppio infortunio nel primo tempo di Bandinelli e Mateju. Una circostanza che limita, e non poco, le scelte di mister Donadoni, costretto a due cambi obbligati. Dopo il successo interno contro il Pescara nell’ultima gara del 2025, arriva così la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. In un momento delicato, il Picco torna a essere un fattore determinante per una squadra che, per risalire la china, ha bisogno di appoggiarsi al supporto incondizionato dei tifosi e rispolverare vecchie certezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'analisi Via dalla zona calda della classifica. Lo Spezia formato Picco alimenta le speranze

