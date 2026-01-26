Le tracolle e le borse a spalla con un aspetto vissuto sono il trend di quest’anno. Caratterizzate da un design che richiama il tempo passato, queste borse stanno conquistando il settore degli accessori, diventando un elemento distintivo di stile. La loro allure nostalgica si inserisce tra le preferenze di chi cerca pezzi pratici e di carattere, confermando una tendenza che unisce funzionalità e raffinatezza senza eccessi.

Impossibile non accorgersene. Gli accessori che stanno maggiormente attirando l’attenzione in questo inizio 2026 sono le borse effetto invecchiato. Ovvero quelle che mostrano senza paura i segni del tempo sulla loro pelle. Come crepe, stropicciature, scoloriture, arricciature. Il difetto diventa decorazione da mostrare con orgoglio, l’imperfezione viene celebrata per la sua unicità. Niente di meglio per chi ha nell’armadio un sacco di borse firmate ormai consunte da cui non riesce a liberarsi definitivamente. Ritirarle fuori non sarà un problema. Anzi sarà terribilmente cool. Ma non è tutto qui. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le tracolle e le borse a spalla dall’aspetto vissuto diventano il trend nostalgico da seguire quest'anno

