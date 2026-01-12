La guerra dei dati negli abissi | il Chile-China Express e le sfide geopolitiche

Nel contesto della crescente competizione globale, il Chile-China Express rappresenta un esempio delle tensioni geopolitiche che si sviluppano negli abissi marini. Mentre le potenze mondiali consolidano la loro presenza nelle infrastrutture critiche sotto il mare, queste dinamiche rimangono spesso ai margini dell’attenzione pubblica, rendendo evidente come la lotta per il dominio si svolga anche nelle profondità degli oceani, con implicazioni strategiche di lungo termine.

Le potenze mondiali mostrano sempre più i muscoli per estendere la loro egemonia, ma lontano dai riflettori dei media giocano a scacchi nel buio degli oceani per contendersi le infrastrutture critiche. La Cina avrebbe trovato un’intesa con il Cile per dare forma a un imponente progetto sottomarino per la gestione del traffico di dati tra le due sponde dell’ Oceano Pacifico: il Chile-China Express. I cavi in fibra ottica lungo le spine dorsali non solo prodromici di una nuova partnership tecnologica tra il continente asiatico e quello sudamericano, ma di una strategia espansionistica del Dragone in un’area d’interesse vitale per gli Stati Uniti, come i recenti fatti in Venezuela hanno dimostrato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

