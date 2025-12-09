Le malattie del fegato nell’era della medicina di precisione convegno con esperti nella città dei Templi
“Le malattie del fegato nell’era della medicina di precisione”. È questo il titolo della riunione annuale del Gruppo epatologico clinico associativo siciliano (Grecas). L’appuntamento, con segreteria organizzativa e provider a cura di Biba Group, è per venerdì 12 e sabato 13 dicembre presso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
