Le malattie del fegato nell’era della medicina di precisione convegno con esperti nella città dei Templi

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le malattie del fegato nellera della medicina di precisione”. È questo il titolo della riunione annuale del Gruppo epatologico clinico associativo siciliano (Grecas). L’appuntamento, con segreteria organizzativa e provider a cura di Biba Group, è per venerdì 12 e sabato 13 dicembre presso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Al via il convegno annuale Gr.E.C.A.S. “Le malattie del fegato nell’era della medicina di precisione” - “Le malattie del fegato nell’era della medicina di precisione”: è il titolo della riunione annuale del Gruppo epatologico clinico associativo siciliano (Gr. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Malattie Fegato Nell8217era Medicina