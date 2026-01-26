Le sagome giganti di Trump e Putin davanti alla sede del Consiglio Ue | la protesta contro la dipendenza energetica

A Bruxelles, le sagome di Trump e Putin davanti alla sede del Consiglio Ue hanno accompagnato una protesta di Greenpeace contro la dipendenza energetica. Gli attivisti hanno evidenziato i rischi di sostituire il gas russo con quello statunitense, in un momento in cui l’Unione Europea sta ratificando il divieto di importazione di gas russo. L’evento sottolinea le sfide legate alla transizione energetica e alla sicurezza delle forniture.

Mentre i ministri Ue ratificavano il divieto di importazione di gas russo da parte dell' Unione europea, attiviste e attivisti di Greenpeace Belgio "sono entrati in azione stamattina a Bruxelles per denunciare il rischio di cadere da una dipendenza energetica a un'altra, data la prospettiva di sostituire il gas russo con quello di origine statunitense". Lo afferma la ong in una nota spiegando che "gli attivisti hanno posizionato di fronte alla sede del Consiglio europeo delle sagome giganti di Putin e Trump seduti su una nave gasiera, a simboleggiare la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili degli autocrati".

