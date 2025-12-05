Putin parla solo con Trump Il tycoon allenta le sanzioni ai giganti russi del petrolio
Diversi leader europei avrebbero espresso forte diffidenza verso il ruolo degli Stati Uniti nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Nel pieno delle trattative di pace sull'Ucraina, Putin vola in India da Modi. Un incontro dal forte valore simbolico: Mosca e New Delhi parlano sì tra loro, ma il messaggio è diretto soprattutto agli Stati Uniti di Trump e, in misura diversa, alla Cina.
