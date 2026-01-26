Le nuove calotte dei cassonetti si aprono anche con l' app

A Venezia, i cassonetti dell’indifferenziata con le nuove calotte sono ora accessibili anche tramite l’app Veritas RifiutiSmart, oltre alle chiavette fornite all’attivazione. Questa novità permette di gestire più facilmente lo smaltimento dei rifiuti, semplificando il processo di apertura e contribuendo a migliorare la raccolta differenziata nei comuni interessati.

La funzione sulla app Veritas RifiutiSmart, disponibile per iOS e Android. Crescono i servizi digitali, nello sportello online sono registrati 278mila codici utente Nei comuni veneziani dove sono presenti i cassonetti dell'indifferenziata con la nuova calotta è possibile utilizzare, oltre alle chiavette fornite all'attivazione dell'utenza, anche la app Veritas RifiutiSmart. Si può scaricare sia su Android che su iOS e per utilizzarla si accede con le stesse credenziali dello sportello online di Veritas. La app, invece, apre solo i cassonetti destinati al conferimento di pannolini e pannoloni nei comuni dove la raccolta dei rifiuti avviene con il metodo porta a porta o misto: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Noventa di Piave, Pianiga, Salzano, Stra e Vigonovo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Le app possono svuotarti il conto: ecco le autorizzazioni che aprono la porta ai malintenzionatiOgni volta che installiamo un'app, ci viene richiesto di concedere autorizzazioni che spesso passiamo in modo rapido.

“I ragazzi non hanno dimestichezza con i dizionari”, l’allarme dei linguisti: “Tra nuove generazioni e vocabolario si è aperto un baratro”. Con le Indicazioni Nazionali si punta a recuperareL'allarme dei linguisti evidenzia un crescente gap tra le nuove generazioni e l'uso dei dizionari, con il rischio di impoverimento del vocabolario.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Vimar presenta le novità di prodotto di gennaio 2026; NATO sotto stress. Perché Trump vuole la Groenlandia?; Škoda Kamiq si aggiorna con due nuovi allestimenti esclusivi per l’Italia; Novità Skoda Kamiq, arrivano le versioni Your Way e Be More: ecco dotazioni e tutti i prezzi.