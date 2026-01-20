Dario Vergassola al Teatro Corallo | Storie sconcertanti
Venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.45, il Teatro Corallo di Bardolino ospita Dario Vergassola con lo spettacolo
Venerdì 13 Febbraio 2026 alle ore 20.45, Teatro Corallo, Via Fosse, 13, 37011 Bardolino,“Dario Vergassola, Storie sconcertanti”. Uno spettacolo di prosa.Trama: Dario Vergassola festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico! Dopo le spassose interviste a calciatori e veline.🔗 Leggi su Veronasera.it
