Al via Lezioni Private sul Nove | Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale Tra gli ospiti del debutto Anna Foglietta
Il sabato sera del NOVE si arricchisce di un nuovo format condotto da Luca Sommi per approfondire i grandi temi universali legati all’attualità: dal 20 dicembre per 4 settimane in prima serata arriva Lezioni private, programma disponibile anche in streaming su Discovery+, che racconterà la realtà attraverso l’arte, la letteratura, la musica esplorando nuove chiavi di lettura del presente e del futuro insieme a voci autorevoli del panorama culturale italiano. L’arte come strumento per decifrare il mondo. Il giornalista, scrittore, autore e docente universitario, affiancato in studio da ospiti differenti in ogni puntata, si interrogherà su quattro macro-temi: giustizia (sabato 20 dicembre), guerra (27 dicembre), bellezza (3 gennaio) e felicità (10 gennaio). 🔗 Leggi su Amica.it
