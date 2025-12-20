Al via Lezioni Private sul Nove | Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale Tra gli ospiti del debutto Anna Foglietta

Il sabato sera del NOVE  si arricchisce di un nuovo format condotto da  Luca Sommi  per approfondire i  grandi temi universali legati all’attualità:  dal 20 dicembre  per 4 settimane  in prima serata arriva Lezioni private, programma disponibile anche in streaming su Discovery+, che racconterà la realtà attraverso l’arte, la letteratura, la musica esplorando nuove chiavi di lettura del presente e del futuro insieme a voci autorevoli del panorama culturale italiano. L’arte come strumento per decifrare il mondo. Il giornalista, scrittore, autore e docente universitario, affiancato in studio da ospiti differenti in ogni puntata, si interrogherà su  quattro macro-temi:  giustizia  (sabato 20 dicembre),  guerra  (27 dicembre),  bellezza  (3 gennaio) e  felicità  (10 gennaio). 🔗 Leggi su Amica.it

