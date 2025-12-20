Il sabato sera del NOVE si arricchisce di un nuovo format condotto da Luca Sommi per approfondire i grandi temi universali legati all’attualità: dal 20 dicembre per 4 settimane in prima serata arriva Lezioni private, programma disponibile anche in streaming su Discovery+, che racconterà la realtà attraverso l’arte, la letteratura, la musica esplorando nuove chiavi di lettura del presente e del futuro insieme a voci autorevoli del panorama culturale italiano. L’arte come strumento per decifrare il mondo. Il giornalista, scrittore, autore e docente universitario, affiancato in studio da ospiti differenti in ogni puntata, si interrogherà su quattro macro-temi: giustizia (sabato 20 dicembre), guerra (27 dicembre), bellezza (3 gennaio) e felicità (10 gennaio). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al via "Lezioni Private" sul Nove: Luca Sommi affronta grandi temi con voci del panorama culturale. Tra gli ospiti del debutto Anna Foglietta

Leggi anche: Lezioni private, arriva in prima serata sul Nove il nuovo programma di Luca Sommi. Ospiti della prima puntata Marco Travaglio, Roberto Vecchioni e Anna Foglietta

Leggi anche: Luca Sommi dà Lezioni Private sul Nove

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Luca Sommi arriva sul Nove con 'Lezioni private': cultura e attualità in prima serata; Sommi, sul Nove 'Lezioni private' dedicate ai grandi temi; Luca Sommi dà Lezioni Private sul Nove; Lezioni Private: Luca Sommi conquista un suo talk su NOVE.

Lezioni private, arriva in prima serata sul Nove il nuovo programma di Luca Sommi. Ospiti della prima puntata Marco Travaglio, Roberto Vecchioni e Anna Foglietta - Dal 20 dicembre quattro puntate con ospiti prestigiosi come Travaglio, Vecchioni e Foglietta per esplorare temi universali attraverso l'arte ... ilfattoquotidiano.it

Sommi, sul Nove 'Lezioni private' dedicate ai grandi temi - Sono i capolavori dell'arte senza tempo i punti di partenza di un nuovo programma del Nove, 'Lezioni private', che per quattro puntate in onda il sabato sera indagherà grandi temi universali ma che im ... ansa.it