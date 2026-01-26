Il trasferimento di Daniel Maldini dalla Atalanta alla Lazio sta per concretizzarsi. Dopo le ultime trattative, le visite mediche sono programmate per domani, segnando il passaggio finale dell’accordo tra le due società. Maldini si prepara a indossare la maglia biancoceleste, in un’operazione che rappresenta un passo importante per entrambe le parti.

Affare chiuso tra Lazio e Atalanta. Daniel Maldini è pronto a vestire la maglia biancoceleste: l’intesa tra i club è stata definita nelle ultime ore e l’operazione è entrata nella fase finale. La formula prevede un prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Tutti i dettagli sono stati limati e la Lazio ha già programmato le visite mediche per domani mattina, presso la clinica di riferimento del club. Salvo colpi di scena, Maldini diventerà così il quarto rinforzo del mercato biancoceleste dopo gli arrivi di Taylor, Ratkov e Motta. Quest’ultimo completerà l’iter con la firma sul contratto dopo le visite, prendendo il posto di Christos Mandas, destinato al Bournemouth. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lazio, Maldini è fatto: visite mediche fissate per domani

Robinio Vaz è atteso questa sera a Roma, dove effettuerà le visite mediche di rito.

Il mercato della Lazio si avvicina a una nuova fase, con le visite mediche di Daniel Maldini programmate e tutto ormai definito.

