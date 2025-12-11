Lavori sulla A4 Milano-Brescia chiudono due tratte | come cambia la viabilità

Sono in programma lavori di manutenzione sulla A4 Milano-Brescia, con chiusure temporanee di alcuni tratti stradali. In particolare, tra Cormano e Monza verso Brescia e tra Monza e Milano, sarà sospesa la circolazione nelle ore notturne di dicembre. Questi interventi influenzeranno la viabilità, richiedendo attenzione e pianificazione per gli automobilisti.

Giorni di chiusure per lavori in arrivo su alcuni tratti della Autostrada A4 Milano-Brescia. Nello specifico, saranno chiusi i tratti compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia e tra Monza e Milano, viale Certosa verso Torino, dalle 23 di sabato 13 alle 7 di domenica 14 dicembre.

Sul Raccordo #A1 Milano/Napoli - #FiPiLi (R42), per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la FiPiLi, in direzione Vai su X

