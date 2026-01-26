Lascia figlia di 10 mesi in auto e va al lavoro ma la trova morta condannata a 5 anni e lavori forzati in Usa

Una donna di 33 anni è stata condannata a cinque anni di lavori forzati negli Stati Uniti dopo aver lasciato la figlia di 10 mesi in auto, dove è stata trovata senza vita. La tragedia è avvenuta mentre la madre si recava al lavoro in un fast food. Questo episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle conseguenze di comportamenti negligenti nei confronti dei minori.

La 33enne aveva lasciato la piccola in auto al sole per andare a lavorare nel fast food trovandola morta. Ora la condanna a 5 anni di carcere con lavori forzati senza il beneficio della libertà vigilata, della libertà condizionale o della sospensione della pena.

