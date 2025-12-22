Si addormenta nella vasca con la figlia di 20 mesi in braccio quando si sveglia la trova morta | arrestato un padre 33enne

Si era sdraiato nella vasca idromassaggio pronto a godersi una serata rilassante, una di quelle che ci si concede durante i giorni di vacanza. In braccio a lui la piccola di 20 mesi, la figlia più grande di Reynard Tyrone Hough. Dopo pochi minuti il 33enne si è addormentato profondamente e al risveglio si è trovato sul petto il cadavere della bimba. L’uomo, arrestato dalla polizia della contea di Osceola in Florida, è accusato di negligenza nei confronti di minore con gravi lesioni personali e di omicidio colposo aggravato. Il racconto dell’uomo, l’alcol e i tranquillanti. A dare l’allarme ai soccorsi e alla polizia sarebbe stato lo stesso uomo intorno alle 3. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Si addormenta in vasca con la figlia in braccio e al risveglio la trova morta: “Papà devastato” Leggi anche: Deve operarsi alla prostata, si trova con un braccio amputato dopo l'anestesia: paziente si batte contro l'archiviazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Si addormenta in vasca con la figlia in braccio e al risveglio la trova morta: “Papà devastato” - Sappiamo che prendersi cura di due bambini piccoli può essere impegnativo”, ha dichiarato la polizia annunciando ... fanpage.it

Papà si addormenta nella vasca idromassaggio con la figlia in braccio, al risveglio la trova morta - Un papà si è addormentato nella vasca idromassaggio mentre faceva un bagno rilassante mentre aveva in braccio sua figlia di quasi due mesi. ilmattino.it

Entra nella vasca idromassaggio con la figlia di un anno e si addormenta: la piccola è annegata - Una bimba di un anno è annegata in una vasca idromassaggio in Florida mentre era tra le braccia del padre, che si era addormentato sotto effetto di alcol e droghe. blogsicilia.it

La storia di MUSAB Ibn UMAIR (ra)Il principe del profeta Maometto

Entra nella vasca idromassaggio con la figlia di un anno e si addormenta: la piccola è annegata - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.