Cos’è la polmonite interstiziale che ha colpito Beppe Vessicchio e il ruolo dei suoi polmoni non perfetti a causa dell’amianto | La caratteristica sono i rantoli a velcro
È morto a 69 anni Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra amatissimo dal pubblico e volto simbolo del Festival di Sanremo. Il maestro, ricoverato al San Camillo Forlanini di Roma, è stato stroncato da una polmonite interstiziale rapidamente evolutiva. Nel 2022 aveva contratto il Covid-19, e già allora aveva confidato di avere “polmoni non perfetti”. Un’espressione che oggi, alla luce della diagnosi, suona come un presagio. In un’intervista aveva raccontato le sue origini a Bagnoli, quartiere di Napoli segnato da decenni di esposizione ambientale all’amianto, dove il padre lavorava come funzionario dell’ex Eternit: “Sono nato e cresciuto a Bagnoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
