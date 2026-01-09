Inter Napoli arbitro confermato Doveri | ecco chi ci sarà al Var

Per l’incontro tra Inter e Napoli della 20ª giornata di Serie A, l’arbitro designato è Daniele Doveri. La partita si disputerà domenica sera allo Stadio Giuseppe Meazza, con inizio alle 20:45. È stato confermato che Doveri sarà anche al VAR, garantendo una direzione della partita in linea con le norme e la massima professionalità.

Inter Napoli arbitro. Sarà Daniele Doveri l’arbitro designato per Inter-Napoli, big match della 20ª giornata di Serie A in programma domenica sera a Stadio Giuseppe Meazza, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto di affidarsi all’esperienza del fischietto della sezione di Roma 1 per una sfida ad alta tensione di classifica. In campo Doveri sarà assistito da Alassio e Colarossi, mentre il quarto ufficiale sarà Andrea Colombo. Al VAR, dalla sala di Lissone, opereranno Marco Di Bello e Daniele Di Paolo, collegati in tempo reale con San Siro per supportare la direzione di gara in uno degli appuntamenti più attesi del turno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

