L’annuncio del ministro Crosetto è lutto | una tragedia cosa è successo

Il ministro Crosetto annuncia il lutto per la perdita del maggiore Salvatore Carpitano, deceduto in un incidente stradale in Arizona, vicino alla base aerea di Luke. La tragedia ha colpito le Forze armate italiane, che esprimono vicinanza alla famiglia e ai colleghi del militare. Un momento di dolore che sottolinea il rischio e la dedizione di chi serve il Paese all’estero.

Lutto nelle Forze armate italiane per la morte del maggiore dell' Aeronautica Militare Salvatore Carpitano, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Arizona (Stati Uniti), nei pressi della base aerea di Luke. A comunicare la notizia è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che nelle ultime ore ha espresso cordoglio a nome dell'intero Dicastero. Il messaggio del ministro Guido Crosetto. "Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del maggiore dell'Aeronautica Militare Salvatore Carpitano, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale nei pressi della Base aerea di Luke (Stati Uniti) dove prestava servizio in qualità di pilota istruttore presso la Rappresentanza Aeronautica Militare Italiana (Rami).

