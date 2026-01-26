La Volta Buona pagelle 26 gennaio | minacce contro Alice De André 8 il vuoto dentro di Antonella Elia 0

Nella puntata del 26 gennaio 2026 di La Volta Buona si è affrontato un tema importante e delicato: i legami di sangue. La discussione ha coinvolto personaggi come Alice De André, minacciata, e Antonella Elia, che ha condiviso il proprio vuoto interiore. Un approfondimento sobrio e rispettoso di questioni personali e familiari, riflettendo sulla complessità delle relazioni e delle emozioni che le accompagnano.

Un tema delicato, quello trattato nella puntata del 26 gennaio 2026 a La Volta Buona. Si è parlato infatti di legami di sangue. Differenti i punti di vista proposti. C'è chi ha affrontato l'aspetto dei contrasti, chi quello della mancanza e del lutto e chi, invece, quello della superficialità nell'esprimere i propri sentimenti. Si ha sempre l'impressione che i propri familiari siano lì per sempre e poi, in un attimo, tutto finisce senza aver detto abbastanza "ti amo" o "ti voglio bene". Wilma Goich sbugiarda Vianello. Voto: 6. Nel 2020 Wilma Goich è stata travolta da un profondo lutto. Ha infatti perso sua figlia Susanna.

