Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 20 dicembre. Nello studio del programma del weekend di Canale 5 la showgirl ha parlato del suo rapporto con i figli, Carmelita e Alessandro, e anche della sua vita sentimentale. La storia con Sandro Paternostro è stata la più importante per la showgirl, che con il giornalista è stata fidanzata cinque anni e poi sposata per due anni prima della morte di Paternostro. Prima e dopo la relazione con il giornalista, però, Carmen ha avuto altre storie e qualche flirt anche con l'attore americano Sylvester Stallone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carmen Di Pietro e la storia con Sylvester Stallone: cosa era costretta a fare

