La settimana comincia con il super derby Sinner-Darderi

La settimana si apre con il tanto atteso derby tra Sinner e Darderi, un incontro che mette in evidenza i talenti emergenti del tennis italiano. Un'occasione per seguire da vicino le sfide e le qualità di due giovani promesse. Restate aggiornati sui risultati e le analisi di questa partita, un evento che promette di offrire spunti interessanti e riflessioni sul futuro dello sport nazionale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo avevamo intravisto subito studiando il tabellone degli Australian Open. Agli ottavi di finali c'era la possibilità di un derby, ed eccoli: Jannik Sinner e Luciano Darderi si incontrano oggi, lunedì 26 gennaio, sul Margaret Court Arena di Melbourne. La tensione è altissima anche perché Sinner arriva da una partita eroica contro Eliot Spizzirri, in cui è riuscito a superare un grave problema di crampi e vincere, mentre per Darderi si tratta dell'esordio assoluto al quarto turno di uno Slam. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La settimana comincia con il super derby Sinner-Darderi Il derby Sinner-Darderi: il check-up sul fisico del n.2 e la statistica con i connazionaliIl derby tra Sinner e Darderi rappresenta un momento significativo nel tennis italiano, andando oltre il semplice ottavo di finale Slam. Quando gioca Sinner: orario e dove vedere il derby con Darderi agli Australian OpenIl match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open 2026 si svolgerà il 25 gennaio a Melbourne. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: La pace comincia con la dignità; La settimana comincia con le nuvole, possibili piogge lunedì previsioni; Nella settimana di Davos (con Trump), i conti di Netflix e i Cda di Tim, Banco e Mps; Il Napoli sbarca in Cina: nuova partnership con Dongfeng. Si comincia con la Juventus. A metà settimana si comincia a scegliere. Scegliere dove rallentare, dove mangiare bene, dove passare una sera fatta di sapori curati e atmosfera giusta. Tra le nostre proposte, un polpo cotto a bassa temperatura, tenero e profondo, accompagnato da crema - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.