Frana alle Panteraie | l’intervento Il Comune stanzia 400mila euro

Il Comune di Montecatini Terme ha annunciato un intervento di circa 400mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dell’area interessata dalla frana in viale Bustichini, avvenuta poco più di un mese fa a causa del crollo di un muro di cinta delle Panteraie. Questo intervento mira a garantire la sicurezza e a ripristinare le condizioni preesistenti nella zona.

Montecatini Terme (Pistoia), 21 dicembre 2025 – Il Comune dovrà sostenere una spesa complessiva di circa 400mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino complessivo dell'area coinvolta nella frana avvenuta poco più di un mese fa in viale Bustichini, a causa del crollo di un muro di cinta delle Panteraie. Al momento dei fatti, i residenti della zona e i gli automobilisti in transito rimasero molto spaventati. La notizia è stata comunicata durante la commissione consiliare bilancio dall'architetto Claudio Gariboldi, dirigente dell'area tecnica del Comune. La necessità di intervenire comporterà l'obbligo di provvedere a una variazione del bilancio dell'ente.

