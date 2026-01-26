La Preside stasera in TV su Rai 1 la terza puntata | il Maresciallo Corsi tradisce Eugenia?

Stasera su Rai 1 va in onda la terza puntata della fiction ispirata a Eugenia Carfora. La storia si concentra sul successo dell'alberghiero e sui rischi che lo minacciano, mentre un'ombra oscura si staglia sul figlio della preside. Tra tensioni e misteri, si avvicina il momento in cui il Maresciallo Corsi potrebbe tradire Eugenia.

Terza puntata della fiction ispirata a Eugenia Carfora: tra il successo dell'alberghiero e il rischio sigilli, un'ombra oscura cade sul figlio della preside. Ecco cosa succederà nei nuovi episodi del 26 gennaio Torna stasera su Rai 1 in prima serata, subito dopo Affari tuoi, l'appuntamento con la fiction che sta conquistando il cuore del pubblico: La preside. Dopo gli ottimi ascolti dei primi episodi, che hanno confermato il grande interesse dei telespettatori per le storie di impegno civile, ci immergiamo nuovamente nelle atmosfere di Caivano. La serie è ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, la "preside coraggio" che ha dedicato la sua vita a combattere la dispersione scolastica e la criminalità, portando la luce dell'istruzione dove regnava l'abbandono.

Stasera su Rai 1 torna la fiction con Luisa Ranieri, ispirata alla storia di Eugenia Carfora.

