La preside e Un professore | perché queste serie Rai sono fondamentali

Le serie Rai dedicate alla scuola e ai temi sociali offrono spunti di riflessione importanti sulla realtà del nostro Paese. La presenza di figure come una preside o un professore contribuisce a rappresentare il ruolo fondamentale dell’educazione e dell’impegno civico. Nonostante le polemiche, queste produzioni sono strumenti utili per sensibilizzare il pubblico su questioni delicate, come quella di Caivano, e rafforzare il dialogo sociale.

Una valanga di polemiche contro la fiction Rai per la rappresentazione di Caivano. Eppure servirebbero altre Eugenia Liguori in tv. Ne abbiamo parlato con Brunella Cacciuni, una delle protagoniste della serie. La preside è il successo di inizio anno targato Rai. La serie con Luisa Ranieri racconta, in modo romanzato, la storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che ha riqualificato l'istituto tecnico di Caivano, di fronte ad una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Se fenomeni come Gomorra hanno ricevuto subito critiche per l'idealizzazione di un certo tipo di figure malavitose (almeno agli occhi degli spettatori), la nuova fiction Rai è invece al centro delle polemiche per la rappresentazione del degrado che la protagonista si trova ad affrontare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La serie con Luisa Ranieri, in onda su Rai 1, porta sullo schermo una storia ambientata in un contesto complesso, mettendo in luce l’importanza dell’istruzione come strumento di crescita e cambiamento.

