La Preside al via su Rai 1 la serie con Luisa Ranieri | le anticipazioni

La serie con Luisa Ranieri, in onda su Rai 1, porta sullo schermo una storia ambientata in un contesto complesso, mettendo in luce l’importanza dell’istruzione come strumento di crescita e cambiamento. La narrazione, realistica ed essenziale, si propone di offrire uno sguardo autentico su temi sociali attuali, in un racconto sobrio e coinvolgente che invita alla riflessione.

La prima serata di Rai 1 si prepara ad accogliere una nuova serie destinata a far discutere. Una storia ambientata in un contesto difficile, dove l’istruzione diventa l’unico vero strumento di cambiamento, arriva in tv con un racconto intenso e realistico. Al centro, una figura femminile forte, determinata e pronta a sfidare regole non scritte e pericoli quotidiani pur di difendere il diritto allo studio. Leggi anche: The Voice Kids, Andrea canta Olly ma nessuno si gira: la reazione di Clerici spiazza tutti Quando va in onda La Preside e dove vederla. Lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Rai 1, debutta La Preside, nuova serie tv nata da un’idea di Luca Zingaretti e diretta da Luca Miniero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

