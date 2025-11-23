Arte e identità albanese | a Piacenza la mostra Il volto

In occasione delle Feste Nazionali dell’Albania (28-29 novembre 2025), Piacenza ospita per la prima volta una galleria dedicata ai ritratti di artisti albanesi contemporanei.«La scelta della città non è casuale: Piacenza è la città natale di Pietro Marubi, padre della fotografia albanese, e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

