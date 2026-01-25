Minneapolis veglia silenziosa per Alex Pretti a 24 ore dalla morte
A Minneapolis si svolge una veglia silenziosa in memoria di Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso a colpi d’arma da fuoco da un agente federale, a 24 ore dalla tragedia. L’evento si tiene nel luogo dell’incidente, come momento di ricordo e riflessione per la comunità locale.
Veglia silenziosa per Alex Pretti domenica mattina a Minneapolis (Usa), nel luogo in cui il 37enne infermiere era stato ucciso 24 ore prima da un agente federale a colpi d’arma da fuoco. Le persone hanno acceso candele, deposto fiori freschi e si sono raccolte in silenzio attorno al luogo del memoriale improvvisato. Alcuni cartelli riportavano la scritta ‘ Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva, vicino, amico ‘. Le autorità federali affermano che gli agenti hanno sparato per difesa contro l’uomo quando Pretti è intervenuto in una colluttazione tra un agente dell’immigrazione e una donna in strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Minneapolis, veglia per Alex PrettiA Minneapolis, nel Whittier Park, si è svolta una veglia in ricordo di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione della Border Patrol.
Proteste a Minneapolis dopo la morte di Alex Pretti: tensione e accuse incrociateA Minneapolis si sono registrate proteste in seguito alla morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere presso il dipartimento dei veterani.
Argomenti discussi: I’m not mad at you, dude: chi è Maria De Victoria, l’artista che ha cantato per un giorno intero le ultime parole di Renée Good uccisa dall’ICE; La famiglia di Minneapolis accusa: ‘Il governo Trump ha diffuso menzogne ripugnanti’.
In migliaia a Minneapolis alla veglia per Alex PrettiMigliaia di persone si sono radunate nel Whittier Park di Minneapolis per una veglia e una manifestazione in ricordo di Alex Pretti, l'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco da agenti federali. (ANSA) ... ansa.it
Say Her Name: Minneapolis si ferma per Renee Nicole GoodMentre la politica americana si incendia nello scontro tra il Governatore Walz e la Casa Bianca, le strade di South Minneapolis hanno scelto il silenzio e la memoria. Ieri sera, nel punto esatto dell' ... msn.com
Veglia e proteste a Minneapolis per l'uccisione di Alex Pretti da parte dell'Ice PHOTOGALLERY #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/25/proteste-a-minneapolis-contro-lice-per-luccisione-di-alex-pretti_d3a68cdc-207f-422d-b500-f6c8a4b9d5e - facebook.com facebook
Omicidio Pretti Minneapolis, esplode protesta contro federali: manifestanti gridano "Fuck ICE", in migliaia alla veglia della vittima - VIDEO x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.