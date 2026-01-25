A Minneapolis si svolge una veglia silenziosa in memoria di Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso a colpi d’arma da fuoco da un agente federale, a 24 ore dalla tragedia. L’evento si tiene nel luogo dell’incidente, come momento di ricordo e riflessione per la comunità locale.

Veglia silenziosa per Alex Pretti domenica mattina a Minneapolis (Usa), nel luogo in cui il 37enne infermiere era stato ucciso 24 ore prima da un agente federale a colpi d’arma da fuoco. Le persone hanno acceso candele, deposto fiori freschi e si sono raccolte in silenzio attorno al luogo del memoriale improvvisato. Alcuni cartelli riportavano la scritta ‘ Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva, vicino, amico ‘. Le autorità federali affermano che gli agenti hanno sparato per difesa contro l’uomo quando Pretti è intervenuto in una colluttazione tra un agente dell’immigrazione e una donna in strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, veglia silenziosa per Alex Pretti a 24 ore dalla morte

Minneapolis, veglia per Alex PrettiA Minneapolis, nel Whittier Park, si è svolta una veglia in ricordo di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione della Border Patrol.

Proteste a Minneapolis dopo la morte di Alex Pretti: tensione e accuse incrociateA Minneapolis si sono registrate proteste in seguito alla morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere presso il dipartimento dei veterani.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: I’m not mad at you, dude: chi è Maria De Victoria, l’artista che ha cantato per un giorno intero le ultime parole di Renée Good uccisa dall’ICE; La famiglia di Minneapolis accusa: ‘Il governo Trump ha diffuso menzogne ripugnanti’.

In migliaia a Minneapolis alla veglia per Alex PrettiMigliaia di persone si sono radunate nel Whittier Park di Minneapolis per una veglia e una manifestazione in ricordo di Alex Pretti, l'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco da agenti federali. (ANSA) ... ansa.it

Say Her Name: Minneapolis si ferma per Renee Nicole GoodMentre la politica americana si incendia nello scontro tra il Governatore Walz e la Casa Bianca, le strade di South Minneapolis hanno scelto il silenzio e la memoria. Ieri sera, nel punto esatto dell' ... msn.com

Veglia e proteste a Minneapolis per l'uccisione di Alex Pretti da parte dell'Ice PHOTOGALLERY #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/25/proteste-a-minneapolis-contro-lice-per-luccisione-di-alex-pretti_d3a68cdc-207f-422d-b500-f6c8a4b9d5e - facebook.com facebook

Omicidio Pretti Minneapolis, esplode protesta contro federali: manifestanti gridano "Fuck ICE", in migliaia alla veglia della vittima - VIDEO x.com