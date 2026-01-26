La generazione Alpha prende parola | quando sono i ragazzi a scrivere il dizionario

La generazione Alpha si fa sentire anche nel linguaggio quotidiano, contribuendo a definire nuove espressioni e modi di comunicare. In alcune scuole italiane, i ragazzi stanno assumendo un ruolo attivo nel creare un dizionario collettivo, riflettendo i cambiamenti e le evoluzioni del loro modo di parlare. Questo processo offre uno sguardo autentico sull’uso del linguaggio tra i più giovani, senza imposizioni dall’alto, ma attraverso un dialogo condiviso e partecipato.

Tra i banchi delle scuole medie italiane sta accadendo qualcosa di insolito. Non si tratta dell'ennesima iniziativa calata dall'alto, né di un progetto che pretende di insegnare ai giovani come dovrebbero esprimersi. Al contrario: per una volta, sono gli adulti ad ascoltare. E quello che stanno scoprendo potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo alla generazione che erediterà il mondo. Il Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi, promosso dalla Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura, rappresenta un esperimento antropologico mascherato da progetto didattico.

Generazione Alpha, il ritratto dei nativi digitali cresciuti nell’era interattivaLa Generazione Alpha rappresenta i nativi digitali cresciuti in un ambiente interattivo e tecnologicamente avanzato.

