Generazione Alpha il ritratto dei nativi digitali cresciuti nell’era interattiva

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Generazione Alpha rappresenta i nativi digitali cresciuti in un ambiente interattivo e tecnologicamente avanzato. Fin dalla nascita, sono stati immersi in schermi, contenuti digitali e innovazioni che influenzano profondamente il loro modo di apprendere, comunicare e percepire il mondo circostante.

La Generazione Alpha è la prima nata in un mondo completamente digitale, immersa fin dalla culla in schermi, contenuti interattivi e tecnologie che hanno ridefinito il modo in cui si esplora la realtà. Sono i bambini e i preadolescenti nati dal 2010 in avanti, quelli che oggi frequentano la.

