Cuore cura e rinascita | il maestro Antonio Presti ringrazia il Policlinico di Catania dopo un delicato intervento
Antonio Presti, artista e fondatore di Fiumara d’Arte, esprime gratitudine al Policlinico di Catania per l’assistenza ricevuta durante un intervento delicato. In questa occasione, le parole riflettono un riconoscimento sincero e rispettoso, sottolineando l’importanza della cura e della rinascita. Un messaggio di apprezzamento che testimonia il valore della collaborazione tra mondo dell’arte e sanità, senza enfasi, con chiarezza e sobrietà.
Ci sono parole che non nascono dalla circostanza, ma da un attraversamento profondo. Quelle che Antonio Presti, mecenate, artista e fondatore di Fiumara d’Arte, affida alla comunità sanitaria del Policlinico “G. Rodolico- San Marco” di Catania raccontano non soltanto una guarigione, ma un ritorno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
