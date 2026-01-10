Cuore cura e rinascita | il maestro Antonio Presti ringrazia il Policlinico di Catania dopo un delicato intervento

Antonio Presti, artista e fondatore di Fiumara d’Arte, esprime gratitudine al Policlinico di Catania per l’assistenza ricevuta durante un intervento delicato. In questa occasione, le parole riflettono un riconoscimento sincero e rispettoso, sottolineando l’importanza della cura e della rinascita. Un messaggio di apprezzamento che testimonia il valore della collaborazione tra mondo dell’arte e sanità, senza enfasi, con chiarezza e sobrietà.

