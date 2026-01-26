Un ex senatore francese è stato chiamato a rispondere davanti al tribunale di Parigi per accuse di aver somministrato una sostanza stupefacente a una collega, con l’intento di abusarne sessualmente. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela delle donne e sulla responsabilità dei rappresentanti pubblici.

Un ex senatore francese è comparso davanti al tribunale di Parigi con l’accusa di aver somministrato una sostanza stupefacente a una collega parlamentare con l’intento di abusare sessualmente di lei. L’imputato è Joël Guerriau, 68 anni, ex esponente centrista della Loira Atlantica, accusato di aver versato MDMA (ecstasy) in un bicchiere di champagne offerto a Sandrine Josso, deputata centrista del MoDem, nel novembre 2023. L’incontro tra i due era stato inizialmente organizzato in un ristorante per festeggiare la rielezione di Guerriau al Senato, ma la serata si sarebbe poi spostata nell’appartamento parigino dell’ex senatore, dove la deputata si è ritrovata da sola con lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"La droga nello champagne, poi l'orrore". Accuse shock al senatore, agghiacciante

