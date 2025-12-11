Messi lì accanto al corpo carbonizzato Orrore in Italia poi la scoperta shock proprio vicino al cadavere

Un’immagine sconvolgente ha scosso Rutino, nel Cilento, dove è stato trovato un cadavere carbonizzato, lasciando la comunità senza parole. La scoperta, avvenuta mercoledì 10 dicembre, ha suscitato forte sgomento e preoccupazione, mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per chiarire le circostanze di questa tragedia.

Una tragedia a Rutino scuote il piccolo comune del Cilento, in provincia di Salerno. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato, creando sgomento tra i residenti e un immediato allarme tra le forze dell'ordine. La scoperta ha subito attirato l'attenzione dei media locali e dei carabinieri della zona, che si sono recati sul posto per avviare i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di 46 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note. Il corpo è stato trovato alla periferia della cittadina, nei pressi del cimitero, parzialmente avvolto dalle fiamme, un particolare che rende il caso particolarmente inquietante e complesso da ricostruire.