la torre di babele omaggia quelli della notte con renzo arbore

Davidemaggio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 8 dicembre, in prima serata su La7, con una nuova puntata de La Torre di Babele dedicata a un anniversario che appartiene alla storia culturale del Paese: i quarant’anni di Quelli della Notte. Un’esperienza televisiva irripetibile, nata grazie a Renzo Arbore, che con un gruppo di personaggi eccentrici e originalissimi seppe chiudere con leggerezza gli anni di piombo e introdurre, per la prima volta sulla TV italiana, il linguaggio libero e imprevedibile dell’ improvvisazione.? Insieme allo stesso Arbore, Augias ripercorrerà le pagine più sorprendenti di quel laboratorio comico e musicale che trasformò il salotto televisivo in un luogo aperto, inclusivo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

