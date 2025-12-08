la torre di babele omaggia quelli della notte con renzo arbore

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 8 dicembre, in prima serata su La7, con una nuova puntata de La Torre di Babele dedicata a un anniversario che appartiene alla storia culturale del Paese: i quarant’anni di Quelli della Notte. Un’esperienza televisiva irripetibile, nata grazie a Renzo Arbore, che con un gruppo di personaggi eccentrici e originalissimi seppe chiudere con leggerezza gli anni di piombo e introdurre, per la prima volta sulla TV italiana, il linguaggio libero e imprevedibile dell’ improvvisazione.? Insieme allo stesso Arbore, Augias ripercorrerà le pagine più sorprendenti di quel laboratorio comico e musicale che trasformò il salotto televisivo in un luogo aperto, inclusivo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

