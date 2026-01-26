La Colombia dei paramilitari il nuovo libro del sanvitese Mattia Fossati

«La Colombia dei paramilitari», il nuovo libro di Mattia Fossati, approfondisce il ruolo dei gruppi paramilitari nel contesto colombiano. Dottore di ricerca in Studi sulla Criminalità Organizzata presso l’Università di Milano e originario di San Vito al Tagliamento, Fossati analizza le dinamiche e le implicazioni di questi gruppi nella storia recente del paese. Un testo che offre un’analisi approfondita e documentata di un fenomeno complesso e attuale.

Mattia Fossati, dottore di ricerca in Studi sulla Criminialità Organizzata dell'Università di Milano e originario di San Vito al Tagliamento ha recentemente pubblicato il libro, "La Colombia dei paramilitari. Inchiesta sui signori della guerra in Urabá2 (Asterios Editore), in libreria dal 27 gennaio. Si tratta di un lavoro di inchiesta sul paramilitarismo colombiano, basato su documenti giudiziari inediti, interviste a ex comandanti nelle carceri di massima sicurezza e cronache dei miei viaggi nei territori ancora controllati da questi gruppi armati. Un’indagine che racconta quarant’anni di conflitto armato e narcotraffico in Colombia.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Bacrim in Colombia: l’eredità armata dei paramilitari e il nuovo potere criminaleLe BACRIM in Colombia sono un fenomeno stabile e strutturato, risultato dell’eredità lasciata dai gruppi paramilitari.

Ventisette morti in un attacco dei paramilitari nel sudest del SudanIl 12 gennaio nel sudest del Sudan si è verificato un attacco con droni condotto dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), che ha causato la morte di 27 persone e il ferimento di 73.

