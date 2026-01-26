La Cina fa litigare di nuovo Washington e Ottawa

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Canada sono aumentate dopo che Donald Trump ha annunciato la possibilità di imporre dazi del 100% se Ottawa dovesse concludere un accordo commerciale con Pechino. La situazione evidenzia le complessità delle relazioni internazionali e i rischi di conflitti economici tra le nazioni coinvolte.

È sempre più alta la tensione tra Stati Uniti e Canada. Sabato, Donald Trump ha minacciato di imporre dazi al 100% su Ottawa, qualora quest'ultima dovesse firmare un accordo commerciale con Pechino. "La Cina mangerà vivo il Canada, lo divorerà completamente, distruggendo anche le sue attività commerciali, il suo tessuto sociale e il suo stile di vita in generale", ha dichiarato il presidente statunitense su Truth, per poi aggiungere: "Se il Canada stringerà un accordo con la Cina, verrà immediatamente colpito da un dazio del 100% su tutti i beni e i prodotti canadesi che entrano negli Stati Uniti".

