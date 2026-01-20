Il Medio Oriente continua a essere al centro di tensioni diplomatiche, evidenziando le divergenze tra leader internazionali. Recentemente, Emmanuel Macron ha rifiutato l’invito di Donald Trump a partecipare al Board of Peace, incaricato di monitorare la situazione politica a Gaza. Questa decisione riflette le complessità e le fragilità delle relazioni tra Francia e Stati Uniti nella gestione delle questioni mediorientali.

Emmanuel Macron è nuovamente ai ferri corti con gli Stati Uniti. Il presidente francese ha infatti rifiutato l’invito, avanzato da Donald Trump, a entrare nel Board of Peace che supervisionerà la situazione politica a Gaza. Secondo Parigi, quell’organo finirebbe con indebolire il ruolo e l’autorità delle Nazioni Unite. L’inquilino della Casa Bianca, neanche a dirlo, non ha preso troppo bene la decisione dell’Eliseo. “Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto”, ha dichiarato Trump, riferendosi a Macron. “Applicherò un dazio del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà, ma non è obbligato a farlo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Medio Oriente fa litigare (di nuovo) Trump e Macron

