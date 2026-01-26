La Brigata Ariete compie 87 anni | tre giorni di mostra alla caserma Pietro Mittica
In occasione dell’87° anniversario della sua costituzione, la Brigata Ariete apre le porte al pubblico presso la caserma
In occasione dell'87esimo anniversario della sua Costituzione la, 132esima Brigata corazzata "Ariete" apre i cancelli al pubblico, invitandolo a visitare una mostra di modellismo statico, uniformi d'epoca e mezzi corazzati "di ieri e di oggi" presso la caserma "Pietro Mittica" di via Montereale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: La brigata “Pinerolo” compie 204 anni
Leggi anche: Unisoni compie 20 anni: il concerto alla Basilica di San Pietro, le musiche di Bach e Händel
La Brigata Maiella compie 82 anni, 'storia leggendaria'La Brigata Maiella compie 82 anni. Fu infatti fondata il 5 dicembre 1943 da Ettore Troilo. A celebrare l'anniversario è la omonima fondazione, che sottolinea come a 82 anni di distanza, la ricorrenza ... ansa.it
Esercito Italiano. Infraction Music · Duality. Potenza e precisione per affrontare scenari tattici complessi! Il personale della 132^ Brigata corazzata "Ariete" in addestramento per consolidare prontezza operativa, coesione pluriarma e integrazione tra assetti terre facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.