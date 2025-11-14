La brigata Pinerolo compie 204 anni

Baritoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Brigata meccanizzata “Pinerolo” ha celebrato il suo 204° anniversario dalla costituzione, avvenuta il 13 novembre 1821, quando il Reggimento “Saluzzo” fu trasformato con decreto reale in Brigata “Pinerolo”. Da allora, la Grande Unità ha scritto pagine indelebili della storia dell’Esercito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Brigata Pinerolo Compie 204