La brigata Pinerolo compie 204 anni
La Brigata meccanizzata “Pinerolo” ha celebrato il suo 204° anniversario dalla costituzione, avvenuta il 13 novembre 1821, quando il Reggimento “Saluzzo” fu trasformato con decreto reale in Brigata “Pinerolo”. Da allora, la Grande Unità ha scritto pagine indelebili della storia dell’Esercito. 🔗 Leggi su Baritoday.it
