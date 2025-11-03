Acqua dell’Elba un’eccellenza nata sull' Isola Un orgoglio operare nel nostro territorio
Acqua dell’Elba è passato, presente e futuro dell’impresa manifatturiera legata ai profumi. Alle spalle ha una storia importante che parte dal concetto di fare impresa per la comunità senza dimenticare l’importanza dell’espansione condivisa. Un’azienda familiare composta da 19 negozi monomarca sull’Isola d’Elba ai quali vanno aggiunti quelli aperti a Roma, tre a Firenze (di cui uno all'aeroporto), Siena, Lucca, Pisa (aeroporto), Pietrasanta e Lido di Camaiore, per un totale di 33. Senza dimenticare i 580 punti vendita di qualità che propongono i prodotti dell’azienda elbana sul territorio italiano e il negozio online. 🔗 Leggi su Lanazione.it
CLASSICA DONNA è trasparente, fresca, essenziale: come l’acqua che accarezza la costa, lascia una traccia lieve ma inconfondibile. Qual è l’emozione che cerchi in un profumo? #AcquaDellElba #ClassicaDonna - facebook.com Vai su Facebook
Alcune immagini di una serata piena di emozioni! #25 anni di Acqua dell’Elba - X Vai su X
