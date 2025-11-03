Acqua dell’Elba è passato, presente e futuro dell’impresa manifatturiera legata ai profumi. Alle spalle ha una storia importante che parte dal concetto di fare impresa per la comunità senza dimenticare l’importanza dell’espansione condivisa. Un’azienda familiare composta da 19 negozi monomarca sull’Isola d’Elba ai quali vanno aggiunti quelli aperti a Roma, tre a Firenze (di cui uno all'aeroporto), Siena, Lucca, Pisa (aeroporto), Pietrasanta e Lido di Camaiore, per un totale di 33. Senza dimenticare i 580 punti vendita di qualità che propongono i prodotti dell’azienda elbana sul territorio italiano e il negozio online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua dell’Elba, un’eccellenza nata sull'Isola "Un orgoglio operare nel nostro territorio"